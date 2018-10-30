Водитель микроавтобуса скончался спустя 10 дней после ДТП в Логойском районе

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался водитель микроавтобуса, получивший травмы при столкновении с фурой в Логойском районе. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

"В реанимационном отделении столичной больницы 29 октября в 21.50 скончался 64-летний водитель, получивший ранее травмы в ДТП", - проинформировал Сергей Чеботарев.

Авария произошла в Логойском районе 19 октября около 6.30 на 71-м км трассы М3. Минчанин за рулем Mercedes-Benz Sprinter двигался со стороны Минска в направлении Витебска. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Scania R440 под управлением 35-летнего гомельчанина. В результате ДТП водитель Mercedes с травмами был госпитализирован. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности.-0-