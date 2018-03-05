Водитель милицейской машины погиб при столкновении с поездом в Добрушском районе

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
5 марта 2018, Пн
-6°C
Малооблачно EUR 2.4154
USD 1.9611
RUB 3.455
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко ориентирует местную власть на развитие экономики регионов
Президент
Семашко: строительство БелАЭС идет по графику
Экономика
Минприроды сократит количество проверок и сосредоточит усилия на профилактике нарушений
Общество
Небольшой снег и гололедица прогнозируются 5 марта местами в Беларуси
Общество
Игра таланта и вдохновения
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Либерализация в природоохранной сфере не ухудшит состояние атмосферного воздуха - Минприроды
12:29 Общество
В Греции автомобиль проехал 180 км по встречной полосе трассы
12:26 В мире
Белорусский театр музкомедии проводит весенние гастроли по городам России
12:22 Культура
Волонтеры БРСМ помогли в уборке снега около 300 жителям Могилевской области
12:18 Регионы
Крупногабаритные бетонные плиты предлагают использовать при строительстве велодорожек в Минске
12:17 Регионы
На седьмом этапе Кубка мира по биатлону Беларусь представят 9 спортсменов
12:17 Спорт
Акцию "8 Марта - день улыбок" проведут инспекторы ГАИ в Минске
12:10 Регионы
Более 200 патронов изъяли у жителя Копыля
12:04 Происшествия
Лукашенко ориентирует местную власть на развитие экономики регионов
12:04 Президент
Рабочие могилевского завода "Электродвигатель" похитили продукцию более чем на Br37 тыс.
11:56 Происшествия
Мэрил Стрип после церемонии "Оскар" стала героиней мемов
11:49 Калейдоскоп
Ситуация с ценами на потребительском рынке Минска остается стабильной - ГУПР
11:47 Регионы
Унификация законодательств Беларуси и России станет одной из ключевых тем V Форума регионов
11:38 Общество
ГАИ проведет спецмероприятия по предупреждению вождения в нетрезвом виде с 6 по 12 марта
11:36 Общество
На юго-западе Беларуси 6 марта будет до 1 градуса выше нуля
11:32 Общество
Модный показ к 8 Марта пройдет в музее Якуба Коласа
11:31 Культура
К концу недели морозы в Беларуси ослабеют
11:28 Общество
В Чашникском районе будут развивать популяцию благородного оленя
11:25 Регионы
Минприроды сократит количество проверок и сосредоточит усилия на профилактике нарушений
11:21 Общество
"Оскар-2018": наряды звезд на красной дорожке
11:18 Калейдоскоп
Все новости
Сюжеты
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Снегопады в Беларуси Снегопады в Беларуси
8 Марта 8 Марта
Морозы в Беларуси Морозы в Беларуси
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Водитель милицейской машины погиб при столкновении с поездом в Добрушском районе

Происшествия 05.03.2018 | 10:18
Фото из архива
Фото из архива

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель милицейской машины погиб при столкновении с поездом в Добрушском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел днем 3 марта у д. Красная Буда. Служебный автомобиль Добрушского РОВД при проезде нерегулируемого железнодорожного переезда на 7-м км автодороги Тереховка - Андреевка - граница Украины столкнулся с тепловозом. В машине находились три сотрудника Добрушского РОВД и гражданин, задержанный за административное правонарушение.

В результате аварии милиционер-водитель от полученных повреждений скончался на месте. "Ехавший в качестве пассажира оперативник РОВД с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в отделение реанимации. Участковый инспектор с травмами был доставлен в хирургическое отделение. Мужчине, задержанному за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП Беларуси), в медучреждении также была оказана помощь, от госпитализации он отказался", - проинформировали в УВД.

Как рассказали в милиции, сотрудники райотдела внутренних дел выезжали в д. Усохская Буда в связи с поступившим сообщением о хулиганских действиях. Правонарушитель был задержан и доставлялся в Добрушский РОВД.

Следственным управлением УСК по Гомельской области по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК Беларуси.

Родственникам погибшего сотрудника и пострадавшим в результате ДТП милиционерам руководством и личным составом органов внутренних дел Гомельской области оказывается всяческая поддержка.-0-

Автомобиль попал под поезд в Добрушском районеАвтомобиль попал под поезд в Добрушском районе
ДТП произошло в сложных погодных условиях - была сильная метель и слабая видимость. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Новости по теме
В Пинском районе сотрудники ГАИ помогли замерзающей девушке-водителю
На брестского таксиста завели уголовное дело за ложный донос о разбойном нападении
﻿
Теги
Гомельская область, Добруш, ДТП, милиция
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
За цветами - в "Евроопт"! С 5 по 8 марта в гипермаркетах цветы по очень выгодным ценам!
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Беспокойная репортерская судьба
К концу недели морозы в Беларуси ослабеют
Минприроды сократит количество проверок и сосредоточит усилия на профилактике нарушений
Президентский биатлон в Раубичах: Лукашенко вышел на лыжню вместе с известными олимпийцами Беларуси
МВД выработает новые меры по минимизации последствий для государства от пьянства и алкоголизма
Лукашенко правительству: для простого человека важны результаты, а не постоянные дискуссии о путях развития
В Витебской области за выходные самые большие сугробы намело в Лепеле - до 43 см
Минстройархитектуры активно подключится к возведению моста через Припять в Житковичском районе
Главную награду "Оскара" получил фильм "Форма воды"
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4154 BYN 2.417 BYN 2.422 BYN
USD
1.9611 BYN 1.9665 BYN 1.97 BYN
RUB
3.455 BYN 3.445 BYN 3.458 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко вручил награды победителям и призерам "Снежного снайпера"
Все видео

Фотоновости

В Гомеле устраняют последствия сильных снегопадов
Все фото

Инфографика

Действия во время непогоды: сильный снег, метель  
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко потребовал у правительства задействовать в экономической сфере весь потенциал Беларуси
Лукашенко ориентирует местную власть на развитие экономики регионов
Лукашенко: провальное межсезонье - причина невыхода "Динамо-Минск" в плей-офф КХЛ
Политика
Фото из архива Ход переговоров о вступлении Беларуси в ВТО обсуждался во время визита Андрейченко в Швейцарию
Макей встретился с делегацией Американского еврейского комитета
Беларусь поддержала необходимость адаптации системы развития ООН к Повестке-2030
Экономика
Владимир Семашко. Фото из архива Семашко считает реальным выполнение задания по темпу роста ВВП в среднесрочной перспективе
Законодательный акт о работе рынка проблемных активов будет подготовлен до 1 января 2019 года
Семашко: строительство БелАЭС идет по графику
Общество
"Иванушки International" разыграют призы 58-го тура и порадуют поклонников хитами и автографами в столичном "Е-Сити"! Кому достанется квартира и автомобили из рук "Иванушек International"? Ловите удачу в прямом эфире ОНТ сегодня в 18.20!
"Дана Молл": рекорды посещаемости и лучший праздничный шопинг
Либерализация в природоохранной сфере не ухудшит состояние атмосферного воздуха - Минприроды
Регионы
Заведующая отделом ремесел и традиционной культуры, член Белорусского Союза мастеров народного творчества Ирина Смирнова. "Казюки" собрали в Гродно мастеров со всей Беларуси
Волонтеры БРСМ помогли в уборке снега около 300 жителям Могилевской области
Крупногабаритные бетонные плиты предлагают использовать при строительстве велодорожек в Минске
Спорт
Команда Минской области празднует победу. Биатлонисты Минской области победили в заключительном виде программы "Снежного снайпера"
На седьмом этапе Кубка мира по биатлону Беларусь представят 9 спортсменов
Белорусские дзюдоисты завоевали шесть наград на международном турнире в Праге
Технологии
Фото ТАСС Роскосмос и CNSA планируют создать Центр данных по лунным проектам
Разработан аккумулятор, которому для зарядки требуется 30 сек.
Первые ID-карты планируется выдать в 2018 году - Минсвязи
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в феврале
Белорусский театр музкомедии проводит весенние гастроли по городам России
Модный показ к 8 Марта пройдет в музее Якуба Коласа
В мире
В Познани частично обрушился дом: четыре человека погибли, более 20 пострадали
В Греции автомобиль проехал 180 км по встречной полосе трассы
Опубликовано видео приземления крупнейших авиалайнеров в шторм
Калейдоскоп
"Оскар-2018": наряды звезд на красной дорожке
Мэрил Стрип после церемонии "Оскар" стала героиней мемов
Актриса пришла на вручение "Оскара" в платье, в котором получила награду в 1962 году
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Порядок на маршруте
«Через Великий пост мы приближаемся к Богу»
День рождения – каждый день
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия