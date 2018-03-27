Водитель мотовездехода в Березовке пытался скрыться от ГАИ

27 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель мотовездехода спровоцировал погоню в Березовке (Лидский район). Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
На днях в Березовке сотрудникам ГАИ пришлось преследовать мотовездеход. Опасную погоню спровоцировал его водитель, который не подчинился требованиям об остановке на улице Чапаева.
"Вначале водитель пытался скрыться на улицах населенного пункта. Потом свернул в лесной массив", - рассказали в ГАИ. Преследование завершилось после того, как транспортное средство остановилось в лесу.
Мотовездеход доставили на штрафстоянку. В отношении водителя начат административный процесс.-0-
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