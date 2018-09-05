Водитель на границе пытался уничтожить документы на скрытый товар

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель-экспедитор на белорусско-литовской границе пытался уничтожить документы на скрытый товар, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Автопоезд Volvo следовал на территорию Евразийского экономического союза со сборным грузом. Границу он пересекал в пункте пропуска "Каменный Лог". "Результаты сканирования грузового отсека транспортного средства вызвали подозрение у таможенников. Проведение последующего досмотра подтвердило, что в автомобиле помимо заявленного находится не указанный в сопроводительных документах товар общей стоимостью Br14 тыс.", - рассказали в таможне.

Как выяснилось, документы на товар у водителя были. Однако он намеренно спрятал их, а потом и вовсе пытался разорвать. За препятствие проведению таможенных операций мужчина оштрафован. Также по факту недекларирования товара таможней начат административный процесс. Наказание за подобное правонарушение - штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-