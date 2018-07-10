10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель погрузчика погиб на стройке в Барановичском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего. "По данным следствия, 9 июля бригада рабочих одной из строительных организаций райцентра проводила работы по благоустройству дворовой территории в агрогородке Мир. Примерно в 14.20 водитель погрузчика получил указание от мастера заменить на машине вилы на ковш. Для этого он отъехал на стоянку. Когда мужчина через несколько минут не вернулся, мастер пошел проверить, в чем причина задержки, и обнаружил рабочего зажатым между стрелой и кабиной погрузчика без признаков жизни", - рассказал Дмитрий Иванюк.

Барановичским межрайонным отделом СК по данному факту проводится проверка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-