Водитель погрузчика в Ошмянском районе сел за руль с восьмикратным превышением алкоголя

21 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель погрузчика в Ошмянском районе дважды за полмесяца попался нетрезвым за рулем. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водитель погрузчика вчера трудился на сенажной яме в одной из деревень Ошмянского района. В процессе работы распивал водку.

"На момент освидетельствования содержание алкоголя в организме нарушителя превысило предельно допустимое значение в 8 раз", - рассказали в ГАИ.

В середине этого месяца за аналогичный проступок он был лишен права управления и оштрафован на Br1,3 тыс.-0-