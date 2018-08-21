Водитель погрузчика в Ошмянском районе сел за руль с восьмикратным превышением алкоголя

21 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель погрузчика в Ошмянском районе дважды за полмесяца попался нетрезвым за рулем. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Водитель погрузчика вчера трудился на сенажной яме в одной из деревень Ошмянского района. В процессе работы распивал водку.
"На момент освидетельствования содержание алкоголя в организме нарушителя превысило предельно допустимое значение в 8 раз", - рассказали в ГАИ.
В середине этого месяца за аналогичный проступок он был лишен права управления и оштрафован на Br1,3 тыс.-0-
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