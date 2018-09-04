Водитель из Полоцка на липовых командировочных чеках "заработал" более Br8 тыс.

4 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Водитель полоцкого предприятия по подложным командировочным документам получил более Br8 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Сотрудники ОБЭП Полоцкого РОВД выяснили, что водитель на служебном грузовом автомобиле во время командировок в российском Пскове приобретал у неустановленных лиц заведомо подложные документы. Среди них были счета и кассовые чеки гостиниц, подтверждающие факт его проживания в них и нахождения автомобиля предприятия на охраняемой стоянке гостиницы.

Мужчина по возвращении прикладывал к авансовым отчетам командировок документы о якобы потраченных личных деньгах и предоставлял их в бухгалтерию. После чего ему перечисляли средства на личный банковский счет. В результате махинаций он получил от предприятия более Br8 тыс.

Суд Полоцкого района и Полоцка приговорил водителя к двум годам лишения свободы без конфискации с отсрочкой исполнения наказания на тот же срок.-0-