Водитель приговорен к 4 годам колонии-поселения за смертельное ДТП в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель приговорен к 4 годам колонии-поселения за смертельное ДТП в районе железнодорожного вокзала в Минске, в результате которого погибли две женщины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.
Суд Октябрьского района Минска признал минчанина виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Мужчина приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на срок 5 лет. С обвиняемого в пользу потерпевших будет взыскана компенсация морального вреда на общую сумму Br90 тыс.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
ДТП произошло в июне 2017 года на пересечении улиц Свердлова и Ульяновской недалеко от железнодорожного вокзала. Водитель легкового автомобиля "Ауди", обгоняя общественный транспорт, выскочил на тротуар, сбил знак и наехал на пешеходов. Две женщины 1953 и 1970 годов рождения скончались на месте.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3622 BYN
|2.357 BYN
|2.363 BYN
|USD
|2.0029 BYN
|2 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.1939 BYN
|3.18 BYN
|3.2 BYN