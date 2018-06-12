Водитель приговорен к 4 годам колонии-поселения за смертельное ДТП в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель приговорен к 4 годам колонии-поселения за смертельное ДТП в районе железнодорожного вокзала в Минске, в результате которого погибли две женщины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Суд Октябрьского района Минска признал минчанина виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Мужчина приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на срок 5 лет. С обвиняемого в пользу потерпевших будет взыскана компенсация морального вреда на общую сумму Br90 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

ДТП произошло в июне 2017 года на пересечении улиц Свердлова и Ульяновской недалеко от железнодорожного вокзала. Водитель легкового автомобиля "Ауди", обгоняя общественный транспорт, выскочил на тротуар, сбил знак и наехал на пешеходов. Две женщины 1953 и 1970 годов рождения скончались на месте.-0-