Водитель приговорен к 6 годам колонии-поселения за смертельное ДТП в Молодечненском районе

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Молодечненского района вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.
Обвиняемый признан виновным в нарушении ПДД, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим по неосторожности смерть человека, а также в заведомом оставлении в опасности.
Мужчина приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет. Ему назначен штраф в размере 200 БВ (1 БВ составляет Br24,5). В качестве материальной компенсации морального вреда в пользу трех потерпевших с обвиняемого будет взыскано Br12 тыс.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Авария произошла 3 января в деревне Дуброво. Водитель Opel Omega не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и сбил мужчину, который шел в попутном направлении по левому краю проезжей части. Пешеход от полученных телесных повреждений скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Он был обозначен световозвращающими элементами.-0-
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