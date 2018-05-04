Водитель, сбивший насмерть двух женщин в Минске, скрыл заболевание

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель, сбивший насмерть в июне 2017 года двух женщин в Минске, скрыл заболевание головного мозга и не имел права управлять автомобилем. Об этом рассказала БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП на улице Свердлова в Минске, в результате которого погибли две женщины. Установлено, что 59-летний мужчина 3 июня 2017 года, управляя автомобилем Audi, двигался в крайней левой полосе по улице Свердлова. Водитель почувствовал недомогание, но не принял мер к снижению скорости и остановке. В результате нарушения сознания у водителя автомобиль выехал на тротуар, где совершил наезд на двух женщин, которые получили тяжкие телесные повреждения и скончались на месте ДТП.

По данным следствия, мужчина страдал заболеваниями сосудистой системы. В 2008 году он перенес серьезную операцию на головном мозге. Однако во время прохождения медкомиссии имеющиеся у него заболевания, препятствующие управлению транспортным средством, скрыл. "Указанное нарушение правил дорожного движения находится в причинной связи с наступившими последствиями - причинением по неосторожности смерти двум лицам", - пояснила Юлия Гончарова.

Действия обвиняемого квалифицированы по статье "Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Материалы дела переданы прокурору для изучения и направления в суд.-0-