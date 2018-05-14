14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Водитель столкнувшегося с фурой в Жабинковском районе грузовика скончался в больнице, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла ночью 5 мая на 121-м км автодороги Р85 Слоним - Видомля. По предварительной информации, 26-летний брестчанин управлял фурой "Мерседес". Направляясь в сторону Видомли, водитель столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком МАЗ, который от удара съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП пострадал 60-летний водитель МАЗа. С различными травмами он был госпитализирован в Каменецкую центральную районную больницу. Несмотря на усилия медиков, пострадавший сегодня ночью скончался.
По факту дорожного происшествия проводится проверка.-0-
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