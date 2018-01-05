5 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Водитель такси сбил женщину на пешеходном переходе в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла около 7.00 5 января на пешеходном переходе возле здания КГК по Витебской области. Женщину 1978 года рождения, переходившую проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, не заметил 44-летний водитель такси. С травмами пострадавшая доставлена в больницу.

С учетом сложных погодных условий Александр Казючиц акцентировал внимание всех участников дорожного движения на участившихся случаях ДТП с пешеходами на дорогах региона. "К сожалению, начало 2018 года для сотрудников Госавтоинспекции ознаменовано ежедневными авариями с участием пешеходов: только за первые пять дней января в Витебской области с данной категорией участников дорожного движения произошло три ДТП, в которых один человек погиб и трое граждан получили травмы различной степени тяжести. Это пешеходы, которые переходили дорогу в неустановленных местах, вблизи пешеходных переходов или, как в сегодняшнем случае, на пешеходном переходе", - констатировал собеседник.-0-