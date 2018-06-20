Водитель в Борисове осужден за оставление в опасности пешехода

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района приговорил водителя к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за оставление в опасности пешехода после ДТП, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблсуда.

Обвиняемый признан виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, а также в заведомом оставлении в опасности потерпевшего. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

По решению суда, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет. Он пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма. В пользу потерпевшей с него взысканы Br120 в счет возмещения расходов на представителя, а с гражданского ответчика - материальная компенсация морального вреда в сумме Br12 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минский областной суд через суд Борисовского района.

Автомобиль сбил 25-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Гагарина в Борисове 18 декабря 2017 года, после чего скрылся с места происшествия. В тяжелом состоянии с различными травмами пострадавшую госпитализировали. Во время оперативно-разыскных мероприятий и благодаря очевидцам машина была найдена - Audi 80 с характерными повреждениями обнаружили в гараже хозяйки - жительницы Борисова. Позже выяснилось, что за рулем в момент аварии был сожитель хозяйки авто. Мужчина дал признательные показания, объяснив, что оставил место ДТП, поскольку испугался. По данным следствия, он накануне занимался ремонтом автомобиля. Не имея водительского удостоверения, сел за руль и поехал в город за запчастями. Когда приблизился к обозначенному дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу, то мог видеть две машины, которые остановились для пропуска пешехода в левой полосе. Но он не снизил скорости и сбил девушку, а после уехал, оставив пострадавшую в опасном для жизни состоянии. Автомобиль он поставил обратно в гараж, а сам скрывался и не отвечал на звонки.-0-