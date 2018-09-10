Водители сливали топливо из автобусов на вокзале в Гродно

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водители автобусов сливали топливо на автовокзале в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В субботу патрульные милиционеры обратили внимание на необычное расположение четырех автобусов на стоянке автовокзала: они размещались квадратом, причем закрывали от любопытных глаз топливные горловины.

"Сотрудники милиции подошли поближе. Из одного из автобусов сливали дизельное топливо. В канистре было около 12 л солярки. В остальных автобусах также обнаружены емкости с остатками топлива и свежеиспользованные шланги", - рассказали в пресс-службе УВД.

На место были вызваны представители автобусного парка, в том числе лица, отвечающие за учет горюче-смазочных материалов. Начат административный процесс.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома