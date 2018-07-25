25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водителя фуры в Стародорожском районе насмерть придавило грузом из-за аварии, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 24 июля около 11.40 на 315-м км автодороги Р43 вблизи д.Горки. "Мужчина ехал за рулем автомашины Scania R420 с полуприцепом. На пересечении с автодорогой Н9660 он экстренно затормозил, чтобы избежать столкновения с велосипедистом, который внезапно выехал со второстепенной дороги, - рассказали в ГАИ. - Перевозимый в полуприцепе груз сместился в кабину. В результате водитель получил серьезные травмы и скончался". Большегруз вез древесно-стружечные плиты.

Водитель фуры - 58-летний житель г. Береза Брестской области был трезвым, как и 80-летний велосипедист.-0-