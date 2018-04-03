Водителя грузовика судят в Минске за смертельное ДТП у ТЦ "Замок"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска начал сегодня судебное разбирательство по уголовному делу в отношении водителя грузовика, который наехал на группу пешеходов на регулируемом переходе около столичного ТЦ "Замок", передает корреспондент БЕЛТА.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение менее тяжкого телесного повреждения другому человеку). Он заключен под стражу.

Смертельное ДТП произошло около 17.00 2 декабря 2017 года. На пешеходном переходе возле ТЦ "Замок" грузовой автомобиль въехал в пешеходов, когда те пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Погибла 11-летняя девочка, ее бабушка, семилетний брат и еще два пешехода получили травмы.

Под колесами грузовика в Минске погибла девочка Авария произошла на переходе у торгового центра "Замок". Грузовой автомобиль въехал в пешеходов. Погибла девочка, еще четыре человека пострадали.

Особый акцент при расследовании уголовного дела был сделан на установлении технического состояния ЗИЛ-5301. Как показали результаты комиссионной автотехнической экспертизы, тормозная система, рулевое управление и ходовая часть грузовика были неисправны. В том числе на одном из колес в процессе эксплуатации автомобиля была полностью изношена тормозная накладка. Грузовик не мог быть допущен к участию в дорожном движении. По имеющейся в распоряжении следствия информации, техосмотр грузовика не проводился с 2015 года, а в августе 2017 года обвиняемый привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством, не прошедшим гостехосмотр.

Также установлено, что водитель видел запрещающий сигнал светофора и мог остановить автомобиль перед стоп-линией только при условии исправности тормозов. Кроме того, была возможность увести грузовик от пешеходного перехода, выехав на газон или ограждение - это помогло бы предотвратить трагедию.-0-