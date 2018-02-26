Водителя привлекут к ответственности за неповиновение требованиям пограничников в Островецком районе

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водителя привлекут к ответственности за неповиновение требованиям сотрудников погранслужбы в Островецком районе. Такая информация размещена на информационном портале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел вечером 23 февраля в Островецком районе. Пограничный наряд для проверки погранрежима остановил автомобиль Volkswagen, за рулем которого был гражданин Беларуси. По законному требованию пограничников водитель предъявил документ, удостоверяющий личность, а его пассажирка отказалась показать паспорт.
Мужчина решил оказать помощь спутнице: без разрешения он начал движение и направился в сторону населенного пункта Кемелишки, где вскоре был задержан.
В отношении правонарушителя начат административный процесс по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Его спутнице придется отвечать за нарушение пограничного режима.-0-
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