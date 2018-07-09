9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водителю BMW предъявлено обвинение по смертельному ДТП с трактором в Солигорском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии с двумя погибшими. Авария произошла 29 апреля на автодороге Челонец - Гоцк. "Установлено, что нарушение водителем BMW правил дорожного движения находится в прямой причинной связи с ДТП и наступившими тяжкими последствиями. Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Он находится под подпиской о невыезде", - проинформировала Татьяна Белоног. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Расследованием установлено, что 24-летний водитель BMW в составе свадебного кортежа двигался по восьмому км автодороги в направлении д.Челонец Солигорского района. "Для обгона колонны из пяти машин он выехал на встречную полосу со скоростью не менее 81 км/ч. После при перестроении не учел интенсивность движения, приблизился на небезопасное расстояние к двигавшемуся в попутном направлении трактору FENDT 930 и столкнулся с ним. Трактор ехал со скоростью 20 км/ч", - рассказала Татьяна Белоног. В результате ДТП погибли двое пассажиров легковушки - мужчина и женщина.

В Солигорском районе легковушка столкнулась с трактором: два человека погибли Инцидент произошел 29 апреля около 14.00 на 8-м км автодороги Челонец-Гоцк в Солигорском районе. 24-летний водитель автомобиля BMW 520i при завершении маневра обгона и перестроении в свою полосу движения столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором ФЭНДТ-930.

При расследовании были допрошены свидетели, очевидцы, проведены следственные эксперименты, получены результаты исследований Госкомитета судебных экспертиз для установления скорости движения транспортных средств, их технических неисправностей и иных обстоятельств.-0-