Водолазы из Бобруйска подключатся к поиску пропавшего на реке в Кличеве мальчика

30 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Группа водолазов из Бобруйска подключится к поиску пропавшего 29 марта на реке Ольса в Кличеве мальчика, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев.

Вчера поиски семилетнего мальчика аварийно-спасательным отрядом МЧС и маневренно-поисковой группой ОСВОД результатов не принесли, хоть и было обследовано около 300 м реки. "Поиски осложняются тем, что уровень воды в реке поднялся, она вышла на луг, образовались заливы. Видимость в самой реке плохая из-за большого скопления возле берегов отмерших прошлогодних водорослей и наносного ила. Сегодня принято решение задействовать в поиске моторные лодки, тщательно обследовать повороты с быстрым течением и заливы, куда могло вынести тело мальчика", - сказал Николай Моисеев.

Как сообщалось, мальчик весте со своей соседкой девочкой пришли посмотреть на реку. Ребенок вышел на образовавшийся на берегу балкончик изо льда, подскользнулся, съехал в воду, и его понесло течением. Девочка, которая все это видела, попыталась звать на помощь, но в частном секторе никого не оказалось. Потом она побежала домой, оттуда уже были вызваны спасатели. Затем к поискам ребенка подключились водолазы ОСВОД, но, к сожалению, найти его не удалось. Сегодня поиски мальчика будут продолжены.-0-