Водолазы нашли тело пропавшего на реке в Кличеве мальчика

30 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Водолазы на второй день поисков обнаружили тело мальчика, пропавшего 29 марта на реке Ольса в Кличеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев.
"Сегодня утром было принято решение начать заново поиски мальчика от места, где он поскользнулся и упал в воду. К аварийно-спасательному отряду МЧС и маневренно-поисковой группе ОСВОД подключилась также группа водолазов из Бобруйска. Тело ребенка удалось обнаружить недалеко от места происшествия. Его течением реки подбило прямо под берег, что и затрудняло поиски", - рассказал Николай Моисеев.
Как сообщалось, мальчик вместе со своей соседкой девочкой пришли посмотреть на реку. Ребенок вышел на образовавшийся на берегу балкончик изо льда, поскользнулся, съехал в воду, и его понесло течением. Девочка, которая все это видела, попыталась звать на помощь, но в частном секторе никого не оказалось. Она побежала домой, оттуда уже были вызваны спасатели. Затем к поискам ребенка подключились водолазы ОСВОД.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4032 BYN
|2.399 BYN
|2.406 BYN
|USD
|1.9501 BYN
|1.948 BYN
|1.952 BYN
|RUB
|3.4023 BYN
|3.39 BYN
|3.407 BYN