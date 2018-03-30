Водолазы нашли тело пропавшего на реке в Кличеве мальчика

30 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Водолазы на второй день поисков обнаружили тело мальчика, пропавшего 29 марта на реке Ольса в Кличеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев.

Водолазы из Бобруйска подключатся к поиску пропавшего на реке в Кличеве мальчика Вчера поиски семилетнего мальчика аварийно-спасательным отрядом МЧС и маневренно-поисковой группой ОСВОД результатов не принесли, хоть и было обследовано около 300 м реки.

"Сегодня утром было принято решение начать заново поиски мальчика от места, где он поскользнулся и упал в воду. К аварийно-спасательному отряду МЧС и маневренно-поисковой группе ОСВОД подключилась также группа водолазов из Бобруйска. Тело ребенка удалось обнаружить недалеко от места происшествия. Его течением реки подбило прямо под берег, что и затрудняло поиски", - рассказал Николай Моисеев.

В Кличеве пропал на реке семилетний мальчик Николай Моисеев рассказал, что сегодня группы МЧС и ОСВОД Могилевской области искали в реке Ольса (Кличев) упавшего в воду семилетнего ребенка.

Как сообщалось, мальчик вместе со своей соседкой девочкой пришли посмотреть на реку. Ребенок вышел на образовавшийся на берегу балкончик изо льда, поскользнулся, съехал в воду, и его понесло течением. Девочка, которая все это видела, попыталась звать на помощь, но в частном секторе никого не оказалось. Она побежала домой, оттуда уже были вызваны спасатели. Затем к поискам ребенка подключились водолазы ОСВОД.-0-