4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водолазы нашли тело утонувшей в реке Случь 17-летней девушки, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Слуцкий районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту смерти 17-летней девушки. Ее тело обнаружено водолазами во время поисковых мероприятий. "По предварительным данным, накануне три девушки, учащиеся городского колледжа, ночью находились на набережной. Одна из них решила искупаться. Когда она стала кричать, одна из подруг бросилась ее спасать. В итоге ей тоже понадобилась помощь. Третья плавать не умела. Крики о помощи услышал очевидец и помог вытащить из воды пострадавшую. Она была госпитализирована", - рассказала Татьяна Белоног.

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. Точная причина смерти несовершеннолетней будет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщалось, сегодня ночью в МЧС поступило сообщение, что в Слуцке на реке Случь тонет человек. Когда спасатели приехали, выяснилось, что прохожий спас одну девушку. Она рассказала, что в воде находилась и ее знакомая.-0-