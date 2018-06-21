Военные и спасатели ликвидировали пожар у полигона в Барановичском районе

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие вместе с МЧС ликвидировали пожар недалеко от 230-го общевойскового полигона в Барановичском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Пожар вблизи полигона был ликвидирован сегодня в 0.55. Пострадавших нет. Жителям близлежащих населенных пунктов огонь не угрожал.

Как сообщалось, 20 июня около 11.00 из Слонимского лесхоза поступила информация о возгорании лесного массива рядом с населенным пунктом Тартаки. Из-за сильных порывов ветра огонь распространился в сторону полигона. Но совместными усилиями военнослужащих Вооруженных Сил и МЧС пожар удалось локализовать, не допустив распространения. Всего было задействовано более 10 пожарных расчетов от Вооруженных Сил и МЧС и вертолет Ми-8 спасателей.

Причины возгорания устанавливаются. 20 июня боевые стрельбы на полигоне не проводились.-0-