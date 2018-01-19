19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воров в законе задержали в минском аэропорту, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси в Национальном аэропорту Минск задержали двух граждан Грузии: 17 января - Гелу Кардава, а 18 января - Сулико Шарикадзе. В криминальной среде задержанные имеют статус воров в законе.

"Для проверки 43-летний Гела Кардава предъявил сотрудникам Госпогранкомитета российский паспорт на имя другого человека. Во время опроса мужчина подтвердил свой криминальный статус и пояснил, что прибыл в Беларусь из России 16 января, а затем намеревался вылететь в Стамбул для участия в воровской сходке", - рассказали в МВД.

По информации правоохранителей, Гела Кардава в возрасте 22 лет получил статус вора в законе. Он занимался разбоями и грабежами. Мужчина состоял в преступной группе Аслана Усояна, известного в криминальных кругах как Дед Хасан - данного авторитета убили в 2013 году. Ожидалось, что после его смерти лидирующие позиции займет Гела вместе со своим младшим братом Гизо, также вором в законе.

"Сулико Шарикадзе 1973 года рождения был задержан за то, что находился на территории Беларуси без регистрации и миграционной карты, чем нарушил миграционное законодательство нашей страны. В республику на автомобиле он приехал из России, где до 7 декабря прошлого года отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконное хранение оружия и наркотиков", - проинформировали в МВД.

На время разбирательства оба мужчины задержаны.-0-