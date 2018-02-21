21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек признаны потерпевшими по делу о двойной продаже квартир в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Следственное управление УСК по Минску приняло и соединило в одно производство уголовные дела в отношении директоров двух коммерческих субъектов хозяйствования. "По данным следствия, подозреваемые завладевали деньгами дольщиков путем заключения фиктивных договоров создания одних и тех же объектов строительства, уступки права требования и перевода долга, залога и ряда дополнительных соглашений. В настоящее время потерпевшими признаны 8 граждан, общий материальный ущерб превышает Br770 тыс.", - отметила Марина Дранькова.

В правоохранительные органы поступило еще более 15 заявлений, по которым проводится проверка.

Директору ОДО "Копинстрой" предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.4 ст.209 (мошенничество в особо крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. "Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе исследуется финансово-хозяйственная деятельность и взаимоотношения застройщиков со всеми дольщиками, заключившими договоры создания объектов недвижимости и намерения об их купле-продаже", - добавила официальный представитель УСК.

Пострадавшие от действий обвиняемого могут сообщить об этом по телефону УСК по Минску 8 017 389 54 05.-0-