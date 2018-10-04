4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь граждан Беларуси пострадали в ДТП в Николаевской области Украины. Об этом БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

По информации МИД, ДТП произошло возле Кривого Озера Николаевской области с микроавтобусом "Мерседес-Бенц Спринтер" на белорусских номерах. По предварительным данным, имеющимся в распоряжении внешнеполитического ведомства, восемь человек пострадали, двое из них находятся в реанимации.

Ситуацию уточняет посольство Беларуси в Украине в плотном контакте с Министерством здравоохранения Беларуси.-0-