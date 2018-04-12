12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Восьмиклассник в Гродно угнал легковушку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Все произошло ночью во дворе дома по улице Дзержинского. Около полуночи юноша 2003 года рождения обратил внимание на припаркованный "Ниссан". Вскрыв его и проникнув внутрь, парень обнаружил в замке зажигания ключ.
"Подозреваемый завел двигатель и начал ездить по дворам на чужой машине. Спустя несколько минут он в технически исправном состоянии бросил угнанный автомобиль в том же дворе, откуда его забирал", - информировали в пресс-службе УВД.
По следам оперативники уголовного розыска нашли юного угонщика. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Угон". -0-
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