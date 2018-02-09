Возбуждено дело о пропаже крупной партии продукции на гомельском ликеро-водочном заводе

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о присвоении продукции ОАО "Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир", сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В совершении преступления по ч.3 ст.211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в крупном размере) УК Беларуси подозревается заведующая складом готовой продукции завода и заведующая фирменным магазином.

Согласно версии следствия, женщины организовали отгрузку алкогольной продукции без оформления сопроводительных документов. Товар реализовывался через магазин без проведения выручки по кассовому аппарату. Полученные от продажи деньги подозреваемые присвоили себе. Объем "пропавшей" продукции устанавливается.

По этому факту назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности завода. Проводятся следственные действия.-0-