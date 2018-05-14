14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП под Каменцем, где один ребенок погиб и шесть детей пострадали. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

УСК по Брестской области устанавливаются обстоятельства ДТП в Каменецком районе, в результате которого пострадали шесть подростков и еще один погиб. "Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан по подозрению в совершении преступления, он допрошен, решается вопрос о применении к нему меры пресечения", - проинформировала Юлия Гончарова.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Зафиксирована следовая обстановка для установления механизма ДТП. "По версии следствия, водитель микроавтобуса Renault Master проявил невнимательность к дорожной ситуации и не успел уйти от столкновения. Данный автомобиль был в числе четырех транспортных средств, которые перевозили домой в Украину подростков, участвовавших в спортивных соревнованиях в Польше. Три других микроавтобуса обогнали этот же погрузчик ранее без происшествий, о чем свидетельствуют показания пассажиров данных транспортных средств", - отметила Юлия Гончарова.

Допрашиваются свидетели и очевидцы, назначен ряд экспертиз, в том числе для установления технического состояния транспортных средств.

По данным следствия, утром 13 мая гражданин Украины 1976 года рождения за рулем Renault Master ехал по автодороге Р98 Песчатка - Каменец - Шерешево - Свислочь и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении погрузчиком "Амкодор" под управлением жителя Каменецкого района. В результате происшествия шесть пассажиров микроавтобуса - дети в возрасте 13-15 лет - получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один пассажир - 12-летний гражданин Украины - скончался от полученных травм на месте. Водители не пострадали.-0-

Ребенок погиб в аварии с микроавтобусом и трактором в Каменецком районе ДТП произошло сегодня около 7.00 на 54-м км автодороги Р-98 у деревни Мартынюки. "По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля "Рено Мастер" совершил попутное столкновение с погрузчиком Амкодор под управлением местного жителя.