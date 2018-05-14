14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту падения подъемника с рабочими в Минском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение телесного повреждения второму (ч. 2 ст. 306 УК). "Трагический случай произошел 2 апреля на строительстве завода в агрогородке Гатово. Двое работников стройтреста упали с высоты на платформе телескопического дизельного подъемника при выполнении строительно-монтажных работ. В результате от полученных травм подсобный рабочий скончался на месте, пострадал электросварщик", - рассказала Татьяна Белоног.

Следствием с участием экспертов проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, зафиксированы следы, истребована документация. "Предварительно установлено, что производителем работ не были приняты должные меры по обеспечению безопасности строительного процесса. К работам повышенной опасности на высоте были допущены люди, которые не прошли специальное обучение и аттестацию на право управления телескопическим подъемником с пультом внутри корзины. Из-за нарушения правил эксплуатации машины во время монтажа металлических конструкций она опрокинулась с работниками на платформе", - проинформировала Татьяна Белоног.

Для установления всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему, продолжаются допросы работников, должностных лиц, изучается документация, назначен ряд экспертиз. К материалам следствия будут приобщены результаты проверки, проведенной Департаментом государственной инспекции труда. Расследование продолжается.-0-