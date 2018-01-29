Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Петриковском районе

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Петриковский районный отдел Следственного комитета устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 48-летний мужчина. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.
Как сообщалось, ДТП произошло 27 января примерно в 19.20. Водитель автомобиля "Рено Сандеро" на 229-м км автодороги граница РФ - Гомель - Кобрин около деревни Млынок совершил наезд на пешехода - уроженца Калинковичского района. Мужчина двигался по краю проезжей части в попутном направлении, световозвращающими элементами обозначен не был. От полученных травм он скончался на месте.
Назначено проведение судебно-медицинской, автотехнической, транспортно-трасологической экспертиз.
Очевидцев ДТП и тех, кто обладает записями видеорегистратора с места аварии, просят сообщить в Петриковский РОСК по телефону (8-02350) 5-44-63 или по телефону дежурной части УСК по Гомельской области (8-0232) 36-37-46.-0-
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