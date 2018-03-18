18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Мачулищей, натравившей собак на прохожего и милиционеров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт УВД Миноблисполкома.

"РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 339 ч. 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 54-летней жительницы г.п. Мачулищи, которая 15 марта около 21.40 на улице из хулиганских побуждений умышленно отдала команду своей собаке о нападении на 27-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. Мужчина получил телесные повреждения. Подозреваемая задержана.

Сотрудники Мачулищанского отдела милиции увидели собак недалеко от места происшествия. По приказу хозяйки животные бросились на стражей порядка. "С учетом складывающейся обстановки было принято решение об использовании табельного оружия. Предупредительный выстрел произвел впечатление только на боксера, следующие два выстрела остановили вторую собаку. Она жива, в ветклинике из ее конечностей извлекли две пули", - отметила представитель Минского РУВД Елена Королева.

Хозяйка животных на момент задержания была сильно пьяна. В августе 2017 года женщина уже привлекалась к административной ответственности в связи с похожей ситуацией. Тогда ей был назначен штраф в Br460.-0-