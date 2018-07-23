Врач из Минска пытался продать таблетки с психотропом

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врач из Минска пытался незаконно продать таблетки с психотропом. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ), сообщает БЕЛТА.

Таблетки, изъятые сотрудниками милиции у 38-летнего медика частного учреждения, исследовали эксперты. В результате проведенной в центральном аппарате ГКСЭ экспертизы установлено, что они содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество - диазепам.

Установлено, что, используя свои служебные полномочия, врач выписал рецепт на таблетки на одного клиента, который на тот момент проходил лечение. Но в аптеке препарат врач купил сам. Правоохранители задержали мужчину, когда тот ожидал покупателя товара. У него обнаружено и изъято 20 таблеток "Диазепам".

Как отметил заместитель начальника криминальной милиции УВД администрации Фрунзенского района Минска Вадим Гриб, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ему грозит лишение свободы до 8 лет. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.-0