ВС оставил без изменений приговор минчанину за жестокое убийство девушки у столичной школы

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд оставил без изменений приговор по делу о жестоком убийстве девушки возле одной из школ Минска, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Трагедия произошла в сентябре 2017 года. Минчанин в состоянии алкогольного опьянения умышленно нанес знакомой девушке не менее 93 ударов колюще-режущими предметами по различным частям тела. Девушка умерла на месте. Ее подруга получила не менее двух ударов, в том числе в голову и живот. Девушка выжила, поскольку ей удалось убежать и позвать сторожа школы, который вызвал скорую и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Ей своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь. Подозреваемого задержали через несколько часов.

Следствие проверило причастность мужчины к другим преступлениям. Для этого назначались экспертизы. Они показали, что обвиняемому принадлежат биологические следы, обнаруженные при осмотре магазина, на который было совершено разбойное нападение. Было установлено, что молодой человек и его одноклассник днем 23 августа 2011 года открыто завладели имуществом столичного магазина по улице Белецкого. При этом сверстники угрожали продавцу предметом, схожим с пистолетом. Свои лица они скрывали элементами одежды. Установить личность подозреваемых на первоначальном этапе расследования не представилось возможным.

28 июня 2018 года Минский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух фигурантов. Обвиняемый в убийстве за совершенные преступления был приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Второй фигурант получил два года колонии общего режима. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор оставлен без изменения. Он вступил в законную силу.-0-