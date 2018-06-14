ВС оставил без изменения приговор авторам информресурсов, обвиняемым в возбуждении национальной розни

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд оставил приговор авторам информресурсов, которые обвинялись в возбуждении национальной розни, без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Рассмотрение в апелляционном порядке этого уголовного дела в Верховном суде началось 12 июня. Приговор обжаловали трое фигурантов - Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко. Минский городской суд 2 февраля вынес решение по этому уголовному делу. Фигуранты были признаны виновными в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды или розни, группой лиц. Каждому назначено пять лет лишения свободы. К ним применена отсрочка исполнения наказания на три года.

Как пояснила защитник одного из обвиняемых Мария Игнатенко, в течение этих трех лет к фигурантам будут применены определенные ограничения. В частности, они должны будут согласовывать свое передвижение с уголовно-исполнительной инспекцией. Защитник также сообщила, что в ближайшее время они будут подавать жалобу в порядке надзора.

Авторов ряда информационных ресурсов задержали в декабре 2016 года. Материалы выходили под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь, Артур Григорьев. По выводам Республиканской экспертной комиссии, в материалах авторы ставили под сомнение суверенитет Беларуси, в текстах содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры.-0-