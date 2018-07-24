ВС оставил приговор по делу о порче мяса на Гомельском мясокомбинате без изменений

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд оставил без изменений приговор по делу о порче 170 т мяса на Гомельском мясокомбинате, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Гомельского областного суда в отношении всех лиц оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу", - сказала Юлия Ляскова.

В апреле областной суд приговорил фигурантов к различным срокам. Максимальное наказание получил бывший директор предприятия, которого признали виновным в служебной халатности и злоупотреблении служебными полномочиями. Ему назначили 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 1 тыс. БВ, что составляет Br24,5 тыс. Его бывшего заместителя по производству суд признал виновным в этих же преступлениях и назначил 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Обвиняемому также предстоит выплатить штраф, который составил 750 БВ, то есть более Br18 тыс.

Обвиняемые по делу о порче 170 т мяса на Гомельском мясокомбинате приговорены к срокам до 6 лет Бывший директор предприятия признан виновным в служебной халатности, злоупотреблении служебными полномочиями. Он приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 1 тыс. БВ, что составляет Br24,5 тыс.

Экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия признан виновным в бездействии должностного лица, занимающего ответственное положение. Его приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Что касается других фигурантов, они приговорены в срокам от 1 года 6 месяцев до 5 лет лишения свободы.

Фигуранты этого уголовного дела не согласились с таким приговором и подали апелляцию в Верховный суд.

Как сообщалось, необеспечение надлежащих условий хранения мясной продукции на Гомельском мясокомбинате в 2015 году привело к порче более 170 т мяса.-0-