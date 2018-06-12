ВС рассматривает апелляцию по делу авторов информресурсов, обвиняемых в разжигании национальной розни

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд в апелляционном порядке начал рассматривать уголовное дело об умышленных действиях авторов информресурсов, направленных на возбуждение национальной вражды или розни, совершенных группой лиц, сообщает БЕЛТА.

Фигуранты дела обжаловали приговор Минского городского суда, вынесенный 2 февраля. Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко признаны виновными в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды или розни группой лиц. Каждому назначено 5 лет лишения свободы. К ним применена отсрочка исполнения наказания на 3 года. Мужчины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Суд назначил 5 лет с отсрочкой авторам информресурсов, обвиняемым в разжигании национальной розни Что касается производства по уголовному делу по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, суд решил его прекратить за отсутствием в деяниях обвиняемых состава преступления.

Их задержали в декабре 2016 года после публикаций на российских информационных ресурсах. Материалы выходили под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь, Артур Григорьев. По выводам Республиканской экспертной комиссии, в материалах авторы ставили под сомнение суверенитет Беларуси, в текстах содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры.-0-