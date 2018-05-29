ВС рассматривает апелляцию по делу об убийстве молодой пары на ул.Алибегова

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд в апелляционном порядке начал рассмотрение уголовного дела об убийстве молодой пары на улице Алибегова в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Апелляционные жалобы подали два фигуранта - Алина Шульганова и Александр Жильников, а также защитники двух обвиняемых мужчин.

В судебное заседание доставлены Вячеслав Сухарко и Александр Жильников. Их участие в судебном заседании в соответствии с законом является обязательным.

В своем ходатайстве Жильников просил о назначении по делу медико-криминалистической экспертизы по результатам проверки показаний второго фигуранта. Выслушав мнение сторон и обсудив заявленное ходатайство, судебная коллегия оставила его без удовлетворения, поскольку для этого нет оснований.

В январе этого года двое обвиняемых - Вячеслав Сухарко и Александр Жильников - были приговорены Минским городским судом к исключительной мере наказания - смертной казни. Алине Шульгановой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, без конфискации имущества.

Убийство молодой пары на улице Алибегова произошло в декабре 2015 года. 27-летняя минчанка не смирилась с тем, что мужчина, с которым она ранее проживала, поддерживает близкие отношения с другой. Женщина наняла человека для похищения соперницы. Однако у согласившегося помочь мужчины это не получилось. Тогда она обратилась за помощью к своему 44-летнему соседу, обещавшему найти человека, который помог бы прекратить это общение. Обсуждались различные варианты нанесения повреждений, в результате соперница должна была проходить лечение в больнице. В это время сама минчанка могла бы наладить отношения с бывшим парнем. Девушка обещала денежное вознаграждение. Мужчины отошли от ранее оговоренного плана, убив потерпевшую и ее сожителя. После этого забрали из квартиры жертв деньги, личные вещи и скрылись.

До этого обвиняемые мужчины совершили разбойное нападение в агрогородке Колодищи Минского района и убили 59-летнего мужчину, оказавшего им активное сопротивление.-0-