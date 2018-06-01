Вступил в силу приговор в отношении врача из Крупок, осужденного за педофилию

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачу из Крупок назначено окончательное наказание на 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Как сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре, в законную силу вступил приговор суда Борисовского района в отношении бывшего заведующего педиатрическим отделением Крупской центральной районной больницы.

Установлено, что 42-летний житель Крупского района, работая врачом-педиатром и руководя педиатрическим отделением Крупской центральной районной больницы, с января 2011 года по июнь 2016-го совершал действия сексуального характера с находившимися на лечении малолетними и несовершеннолетними пациентами вопреки их воле. Для достижения преступных целей он применял насилие или использовал беспомощное состояние потерпевших.

Помимо этого мужчина признан виновным в использовании заведомо несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов с его изображением.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 167, ст. 168 и ч. 2 ст. 343-1 УК, суд Борисовского района в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил бывшему должностному лицу окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы.

Суд также удовлетворил заявленные представителями потерпевших гражданские иски о материальной компенсации морального вреда.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы обвиняемого судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда оставила приговор суда Борисовского района без изменения. -0-