4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выброс аммиака произошел в цеху минского предприятия, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Сегодня в 11.26 в МЧС поступило сообщение о сработке аппаратно-программного комплекса на предприятии "Молочный гостинец" по Партизанскому проспекту, 170. "По прибытии к месту вызова выяснилось, что в одном из цехов происходит выход аммиачных паров. По предварительной информации, причиной инцидента могло стать повреждение сальника аммиачного компрессора. Работники объекта понизили давление в компрессоре с последующим его отключением, в помещении сработала система орошения. Работники МЧС оградили место происшествия и разбавили концентрацию аммиачной воды. В 13.42 работы были завершены", - сказал Виталий Новицкий.

Превышение норм предельно допустимой концентрации фиксировалось исключительно в помещении цеха, выхода вещества за пределы здания не произошло. Пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-