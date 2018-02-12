Выбросившая с восьмого этажа собаку витебчанка предстанет перед судом

12 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанка, выбросившая на глазах у дочери с восьмого этажа собаку, предстанет перед судом, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении женщины. Ей предъявлено обвинение по ч.1 ст.339-1 УК (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений, в присутствии заведомо малолетнего). К обвиняемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Происшествие случилось ночью 26 ноября прошлого года. 35-летняя жительница областного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросила с балкона квартиры собаку в качестве наказания за неподобающее поведение. В момент инцидента в квартире также находилась 11-летняя дочь фигурантки дела.
Так как семья находится в социально опасном положении, по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних девочка изъята из семьи и проживает у родственников.
Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.-0-
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