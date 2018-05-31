Выявлена коррупционная схема посредничества в АПК с ущербом почти на Br500 тыс.

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители выявили коррупционную схему посредничества в сфере АПК с ущербом почти на Br500 тыс., сообщила БЕЛТА старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.

Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД и Генеральная прокуратура установили факты криминального посредничества и бюрократических барьеров, сопряженных с коррупционными проявлениями, которые повлекли существенный вред государственным интересам. Вскрыта преступная схема - должностные лица коммерческой структуры в сговоре с ответственными должностными лицами из Минской области реализовывали по завышенной стоимости товарно-материальные ценности вопреки интересам сельскохозяйственных предприятий.

"Так, во время подготовки к посевной кампании генеральный директор и начальник отдела закупок ОАО "Миноблагросервис" на системной основе организовали закупку запчастей к сельскохозяйственной технике (от сенажной упаковочной пленки, ремней, ножей, дисков до двигателей, компрессоров и другого оборудования) по завышенной стоимости до 9 раз от цены производителя либо импортера, - сказала Вероника Посметьева. - У них были реальные возможности закупить запчасти по имеющимся прямым договорам как с государственными, так и с коммерческими производителями, а также первыми поставщиками". Сумма причиненного ущерба ОАО "Миноблагросервис" и сельскохозяйственным предприятиям Минской области составила почти Br500 тыс.

По материалам Генпрокуратуры, ГУБЭП МВД и ОБЭП Минского РУВД управлением СК по Минской области в отношении генерального директора и начальника отдела закупок ОАО "Миноблагросервис" возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч.3 ст.424 УК).

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел работа по данному направлению продолжается, для обеспечения эффективной работы сельскохозяйственных предприятий Беларуси принимаются комплексные меры по предотвращению криминального посредничества и неконкурентных процедур.-0-