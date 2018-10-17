Выявлены нарушения в организации досуга детей и молодежи в Узденском районе

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Узденского района выявила нарушения в организации досуговой занятости несовершеннолетних и молодежи. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Некоторые сельские дома культуры района не участвовали в этой работе. Они не всегда взаимодействовали с госорганами в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений подростков. На момент проверки не все учреждения смогли представить прокурорам актуальные списки несовершеннолетних, с которыми инспекция по делам несовершеннолетних РОВД ведет индивидуальную профилактическую работу, а также которые признаны находящимися в социально опасном положении.

В отдельных учреждениях вовсе не проводили запланированные занятия с детьми в кружках. Руководителя одного из домов культуры не было на рабочем месте в течение дня.

Прокуратура пришла к выводу, что отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Узденского райисполкома не проводил ведомственный контроль за работой подчиненных организаций в сфере досуга несовершеннолетних и молодежи. В Узденский райисполком внесено представление, в котором потребовано устранить нарушения.

Акт надзора рассмотрен. Директор одного из сельских домов культуры, а также руководитель кружка этого же СДК привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-