Выявлены новые факты хищения денежных средств борисовского "Автогидроусилителя"

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые факты хищения денежных средств на борисовском заводе "Автогидроусилитель" выявила финансовая милиция во время оперативного сопровождения ранее возбужденного уголовного дела. Такая информация размещена на сайте Комитета государственного контроля Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Выяснилось, что заместитель начальника отдела материально-технического снабжения, начальник кузнечного цеха, заведующий складом, инженер отдела материально-технического снабжения завода и директор столичного ООО в октябре-ноябре 2015 года инициировали заключение фиктивных договоров купли-продажи на поставку калиброванного металлопроката. На якобы поставленный в адрес предприятия металл оформлялись бестоварные накладные. Фактически же никаких поставок не было. Однако деньги исправно уходили со счета завода на счет коммерческого предприятия. После обналичивания участники преступного сговора делили их между собой. Установлено, что таким способом удалось похитить свыше Br15 тыс.

По данному факту Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). С должностных лиц завода, причастных к преступной схеме, взята подписка о невыезде. Руководитель коммерческого предприятия заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности начальника бюро отдела материально-технического снабжения завода совместно с кладовщиком этого государственного предприятия и директором столичного общества с ограниченной ответственностью с мая 2016 года по март 2018-го систематически похищали средства "Автогидроусилителя". Работники завода, причастные к хищению, и директор минского ООО в мае были заключены под стражу.-0-