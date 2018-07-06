Вынесен приговор грабителю ювелирного магазина в Гомеле

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля вынес приговор в отношении 20-летнего гомельчанина, обвиняемого в грабеже ювелирного магазина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гомельского облсуда.

Установлено, что в середине апреля 2018 года молодой человек, находясь в помещении ювелирного магазина, в присутствии продавца открыто похитил 17 золотых ювелирных изделий (колье), после чего выбежал из магазина.

Обвиняемый освобожден от уголовной ответственности за совершение им в состоянии невменяемости общественно опасного деяния. К нему применены принудительные меры безопасности и лечения. Он пройдет лечение в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением.

Решение суда в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.-0-