Вынесен приговор мужчине, который представился девушке милиционером и вымогал деньги

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вынесен приговор мужчине, который представился девушке милиционером и потребовал от нее деньги. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Как установлено в ходе предварительного и судебного следствия, ранее судимый нетрезвый 29-летний мужчина в апреле 2018 года в Высоком Каменецкого района представился незнакомой ему девушке сотрудником правоохранительных органов. Под угрозой разоблачения ее якобы незаконных действий предложил проследовать с ним на "служебную" квартиру.

Прибыв на место, мужчина сообщил девушке о возможности ограничить ее свободу. А чтобы этого не произошло, потребовал передать ему Br80, понудил к вступлению с ним в половую связь.

Найдя в "служебной" квартире документы с фамилией мужчины, потерпевшая попросила по телефону подругу узнать о нем. Выяснив, что он не тот, за кого себя выдавал, девушка стала задавать ему вопросы о его работе. В ответ он попросил ее уйти.

Суд Каменецкого района признал мужчину виновным в самовольном присвоении власти должностного лица, незаконном лишении свободы, вымогательстве, понуждении к действиям сексуального характера.

В соответствии с позицией гособвинителя мужчине назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима со штрафом в размере 50 БВ (Br1225). Приговор суда вступил в законную силу.-0-