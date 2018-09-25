Вынесен приговор парню, который под видом девушки выманил в интернете более Br50 тыс.

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор парню, который под видом девушки выманил у мужчин в интернете более Br50 тыс., передает корреспондент БЕЛТА.

Молодой человек признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и вымогательстве, совершенном повторно. Он приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Таким образом, суд согласился с позицией гособвинителя - старшего помощника прокурора прокуратуры Советского района Ирины Орловской.

С фигуранта в пользу потерпевших будет взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением. Суммы, которые ему придется вернуть, варьируются от Br103 до более Br39 тыс. Соответствующие иски предъявили всего несколько человек. Кроме того, обвиняемому предстоит выплатить двум потерпевшим материальное возмещение морального вреда в сумме по Br100.

Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

Молодой человек создал аккаунты в соцсети и на сайте знакомств под женским именем, разместил там фото девушки, которая реально существует. После чего под различными предлогами, ссылаясь на тяжелое материальное положение, просил мужчин, с которыми общался, перевести ему деньги на телефон. Одни потерпевшие пересылали "девушке" незначительные для них суммы (по Br20, Br70). Но были и те, кто перечислил гораздо более серьезные деньги. К примеру, один из мужчин в течение двух лет перевел более Br39 тыс. Обвиняемый обещал вернуть деньги, но на встречи не являлся и, соответственно, ничего не возмещал.

Преступления совершались с декабря 2015 года по январь 2018-го. Всего в деле 64 потерпевших.-0-