22 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Вынесен приговор пилоту самолета-амфибии, который упал в Браславском районе в 2016 году, сообщила БЕЛТА официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.
Приговором суда Глубокского района обвиняемый признан виновным в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила в силу выполняемой работы, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение менее тяжкого телесного повреждения и ущерба в особо крупном размере. На основании ч.2 ст.314 УК Беларуси назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев. К тому же обвиняемый на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушными транспортными средствами.
Трехместный гидросамолет-амфибия, зарегистрированный в Республиканском общественном объединении любителей авиации, владельцев воздушных судов и пилотов, потерпел крушение вблизи деревни Будилы Браславского района летом 2016 года. В результате крушения один из пассажиров, 56-летний минчанин, погиб. Пилот и второй пассажир (жительница Лиды) с телесными повреждениями были госпитализированы в Браславскую ЦРБ.-0-
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