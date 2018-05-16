Вынесен приговор жителю Барановичей за истязание матери

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи приговорил местного жителя к одному году колонии за истязание матери, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он затевал конфликты с матерью, которые перерастали в побои. Сын бил женщину по голове и другим частям тела, а также совершал иные насильственные действия, причиняя ей страдания. В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.154 УК (истязание). Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Суд признал фигуранта виновным в умышленном систематическом нанесении побоев. Он приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Кроме того, в соответствии с ч.1 ст.107 УК к осужденному применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор вступил в законную силу.-0-