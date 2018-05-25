Выпавший из окна многоэтажки в Гродно мальчик находится в коме - медики

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпавший из окна многоэтажки в Гродно мальчик находится в отделении реанимации в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких, сообщил в эфире телеканала СТВ заведующий отделением анестезиологии и реанимации Гродненской областной детской клинической больницы Александр Клочко, сообщает БЕЛТА.

Медик осторожно высказался в отношении прогноза дальнейшего состояния ребенка. "Это зависит от того, как будет развиваться отек головного мозга. Потому что травмы очень серьезные", - сказал Александр Клочко.

Как сообщалось, мальчик выпал из окна многоэтажки в Гродно вечером 24 мая. Жительница Гродно вместе с двумя детьми пришла в гости к знакомым в один из домов по улице Домбровского. Взрослые отдыхали, дети бегали рядом. В какой-то момент один из мальчишек пропал. Около половины десятого вечера ребенок оказался у окна, он сумел открыть створки и выпал. Мальчик 2014 года рождения упал с высоты третьего этажа. С тяжелыми травмами головы и брюшной полости ребенок доставлен в реанимацию.-0-