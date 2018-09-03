Выпавший из окна в Могилеве ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики оценивают состояние годовалого мальчика, выпавшего из окна дома в Могилеве, как тяжелое, но стабильное. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ заместитель главного врача по хирургии Могилевской областной детской больницы Геннадий Войтехович, сообщает БЕЛТА.

"Состояние пострадавшего мальчика тяжелое, но стабильное", - сказал Геннадий Войтехович. Мальчику придется провести в больнице не меньше месяца. Вместе с тем врач выразил надежду на то, что, когда мальчик вырастет, никто даже не догадается, что в детстве у него была тяжелая травма.

ЧП в областном центре вечером 2 сентября - главная тема для разговоров: из окна квартиры на 7-м этаже дома по улице Фатина выпал ребенок и чудом остался жив, хотя и был серьезно травмирован. По информации Следственного комитета, мать с малышом вернулась с прогулки, умыла его и положила на диван в гостиной. После женщина отлучилась на кухню, а когда вернулась, сына не обнаружила, только окно было открыто. Очевидцем ЧП стала соседка, вызвавшая скорую помощь.-0-